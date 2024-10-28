Журнал US News and World Report признал армию РФ сильнейшей в мире

02:23Политика
Фото: 123RF/bumbledee
Вооруженные силы РФ признаны сильнейшей армией в мире. Об этом свидетельствует рейтинг американского журнала US News and World Report.
На втором месте расположилась армия США, на третьем – израильская армия. Следом за ними в рейтинге идут армии Китая, Южной Кореи, Ирана, Великобритании, Украины, Германии и Турции.
Сила армий оценивалась по результатам опросов, в котором принимали участие представители элит и бизнес-кругов, а также обычные граждане.
В сентябре Владимир Путин потребовал нарастить штатную численность российской армии до 2 389 130 единиц, включая 1,5 миллиона военных.
Кроме того, российский президент призвал кабмин предусмотреть выделение Минобороны РФ бюджетных средств из федерального бюджета, которые потребуются для выполнения его поручения.