Матвиенко сравнила уехавших из страны россиян с корабельными крысами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что покинувшие страну и поливающие ее грязью граждане должны остаться за границей.

"К ним, наверное, применимо высказывание (Уинстона. – Прим. ред.) Черчилля: "Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

По ее словам, такие действия покинувших страну граждан общество уже расценило как предательство. Она заявила, что тем самым они выслуживаются перед "новыми хозяевами", стараясь заработать билет в новое общество.

"Я не вправе давать какие-либо оценки им, но, думаю, совесть у них рано или поздно проснется и она будет мучить их. Совесть их будет беспокоить", – предположила Матвиенко.

При этом она отметила, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны, а потом беспрепятственно вернуться, если он не совершил предусмотренного уголовным или другим кодексом нарушения.

Также спикер Совфеда выразила уверенность, что большинство уехавших граждан России вернутся. Она подчеркнула, что многие думают, что за рубежом – "рай земной", а после этого приходит ностальгия по родной земле, дому и друзьям.

В заключение спикер Матвиенко добавила, что большинство уехавших не могут реализовать себя за границей, поэтому возвращаются на родину "с большим разочарованием".

Ранее глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что уехавшие после начала спецоперации россияне могут в ряде случаев подпасть под действие закона об иноагентах. По его мнению, о таких людях можно сказать, что они находятся под иностранным влиянием.



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