Читатели британской Daily Mail поддержали Путина после его речи на "Валдае"

Фото: kremlin.ru

Читатели британской газеты Daily Mail поддержали заявления Владимира Путина, сделанные во время его выступления на "Валдае".

Один из комментаторов выразил мнение, что президент России абсолютно прав. По его словам, свободный от "западного деспотизма" мир был бы раем.

"Запад, а именно США, навязывал миру свою демократию, бомбя его десятилетиями, начиная с войны во Вьетнаме. Только посмотрите, сколько стран они захватили и разрушили, прежде чем уйти и оставить их в беспорядке", – написал другой комментатор.

Третий читатель заявил, что "Америку и Запад" нужно поставить на место, а еще один посчитал, что Россия сможет положить конец мировому господству США. Один из комментаторов также выразил мнение, что мощь США уже закончилась, однако в Вашингтоне этого пока не осознали.

"Западное господство подходит к концу. Надеемся, что Америка сможет отказаться от своего господства, не делая ничего глупого", – написал читатель.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина на "Валдае" войдет в "золотую десятку" его речей. Он пояснил, что речь президента была достаточно философской, глубокой, но в то же время прикладной и мировоззренческой. По его мнению, слова Путина стоят того, чтобы проанализировать их и задуматься.



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