Во Франции ушли от ответа об использовании спутников на Украине

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Официальный представитель министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр не ответила на вопрос, используются ли для разведки гражданские спутники, поставляемые Парижем Киеву.

"Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом", – заявила Лежандр в интервью телеканалу LCI.

О том, что около 50 сотрудников Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции были направлены на Украину с начала СВО сообщила газета Figaro. Отмечалось, что они помогают Киеву в использовании предоставленных Парижем спутников для разведки.

Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия призывает Запад прекратить позиционировать космос как новую арену для соперничества и конфликтов государств.

По его словам, реализация западными странами во главе с США установок на размещение оружия в космосе, а также использование космического пространства для ведения боевых действий, представляет серьезную угрозу.



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