Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия продвигается вперед на сватовском направлении. Министерство обороны России рассказало об успехах ВС РФ в рамках спецоперации на Украине в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку.

"В районе населенного пункта Сергеевка ЛНР штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра", – говорится в публикации.

В оборонном ведомстве также рассказали, как отряды "Шторм" 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии осуществили успешный удар по войскам противника и продвинусь еще на 3 километра.

Ранее Вооруженные силы РФ смогли уничтожить несколько складов, в которых хранились оружие и техника западного производства, на северо-западе Украины. Также в районе населенного пункта Вязовок Черкасской области российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.

До этого российская армия ударила по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска. Также ей удалось ликвидировать объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов украинской армии в районе Николаева.



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