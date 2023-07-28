Бразилия отказалась экстрадировать россиянина в США

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Верховный суд Бразилии назвал необоснованным запрос властей США об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, который отбывает наказание за шпионаж и мошенничество. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции страны.

"Что касается запроса США, то DRCI (департамент возврата активов и международного правового сотрудничества) министерства юстиции и общественной безопасности посчитал его необоснованным, поскольку у обвиняемого уже есть одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции", – говорится в уведомлении.

Как уточнили в бразильском ведомстве, там получили два запроса об экстрадиции: от РФ и США. При этом исполнение просьбы Москвы приостановлено "в соответствии со статьей 95 Закона № 13445/2017".

Согласно закону, Бразилия может экстрадировать осужденного за преступления лицо, которое приговорили к лишению свободы, только после завершения процесса или исполнения приговора. Исключения составляют случаи досрочного освобождения.

В 2022 году Черкасова приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинениям в шпионаже в интересах иностранного государства, а также в мошенничестве. В марте этого года аналогичные обвинения россиянину заочно предъявили США.

Уточняется, что в Вашингтоне Черкасова считают сотрудником российской разведки. Ему также приписывается мошенничество с использованием виз, банковских и электронных средств.

По данным США, Черкасова арестовали в Бразилии за мошенничество, связанное с использованием фальшивого имени Виктора Мюллера Феррейры.

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