В США сообщили о перехвате рекордного числа самолетов РФ у Аляски

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
США перехватили рекордное число самолетов РФ у Аляски в 2020 году. Такие данные привел заместитель начальника штаба ВВС Соединенных Штатов генерал Клинтон Хайноут.
Как пишет РИА Новости, военный обратил внимание на тенденцию потепления климата в Арктике. Это, по мнению Хайноута, провоцирует рост определенных активностей.
"В прошлом году мы перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен Холодной войны", – отметил генерал.
Свое заявление Хайноут сделал в ходе круглого стола Международного центра Вудро Вильсона, поднимающего вопросы арктической стратегии военно‑воздушного министерства США. Генерал также отметил, что возросшая активность заставила ВВС Соединенных Штатов переключить свое внимание на Арктику.
"Мы ожидаем, что эта сосредоточенность позволит нам конкурировать <...>, но также в случае необходимости давать отпор военному соперничеству, которое сейчас наблюдается в Арктике", – заключил Хайноут.
Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США вернуть России Аляску. По мнению эксперта, американские власти продолжают выдавать бестолковые заявления о возвращении Крыма.
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