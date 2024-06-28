МИД РФ заявил протест Японии из-за планов провести военные учения на Хоккайдо

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МИД РФ заявил решительный протест посольству Японии в связи с планами провести с 19 по 25 июля совместные военные учения с ФРГ и Испанией на острове Хоккайдо, который находится в непосредственной близости от границ России. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Японской стороне указали на недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей РФ, проводимой, в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами-членами НАТО. В России расценивают такую активность как потенциальную угрозу безопасности страны.

"Безответственная политика администрации премьер-министра Кисиды ставит Токио на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", – говорится в сообщении.

МИД предупредил об адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России.

Ранее японские власти расширили санкционные списки в отношении РФ, внеся туда еще 11 физических лиц и 42 компании из России. Под ограничительные меры подпали в частности секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК РФ, глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов и главный конструктор компании "Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз" Мкртич Окроян.

Среди компаний в новых санкционных списках числятся АО "Туполев", особая экономическая зона "Алабуга", авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, Российский федеральный ядерный центр, НПО "Топаз", завод имени В. А. Дегтярева, Челябинский тракторный завод, а также другие заводы и организации.