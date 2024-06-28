Зеленский заявил о подготовке плана по урегулированию конфликта на Украине

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Украина хочет подготовить план по урегулированию конфликта. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар.

"Сейчас мы работаем над тремя детальными планами — энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами", – приводит слова украинского лидера "Газета.ру".

По словам Зеленского, инициатива может быть разработана и представлена обществу до конца текущего года.

Ранее президент Украины объяснил подготовку мирной инициативы тем, что страна не хочет затягивания войны из-за больших потерь в рядах ВСУ. Украинский лидер также подчеркнул, что Киев не выходил на контакт с российской стороной после мирной конференции, которая состоялась в Швейцарии, однако хочет делать это открыто.

