Лавров заявил, что никто не хочет ядерной войны

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Никто не хочет ядерной войны, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью Первому каналу, которое опубликовано на сайте МИД РФ.

"Никто не хочет ядерной войны, но не зря создавались, несмотря на это желание избежать ядерную войну, противовесы в виде тех договоров, о которых мы с вами говорили, – противоракетной обороны, ракетах средней и меньшей дальности и Договор о стратегических наступательных вооружениях. Поэтому полагаться на авось – я не знал, что это американская традиция, я думал, что это русская традиция. Оказывается, американцы нас здесь даже переплюнули", – сказал глава российского МИД.

Лавров отметил, что для снижения рисков возникновения ядерной войны существовала международная система договоренностей и обеспечения стратегической стабильности. По словам министра, данную систему разрушили Соединенные Штаты Америки.

Ранее в российском посольстве в Соединенных Штатах прокомментировали заявления представителей Белого дома и Госдепа относительно сотрудничества России и Белоруссии в военно-ядерной сфере, в частности, перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ в Белоруссию.

Дипломаты заявили, что американская власть вновь обвиняет российскую сторону в безответственном и провокационном поведении.

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