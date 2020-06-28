Трамп озвучил причину исключения РФ из G8

Фото: ТАСС/EPA/Chris Kleponis

Дональд Трамп объяснил, почему Россия могла быть исключена из Группы восьми (G8). Об этом президент США рассказал на странице в Twitter.

Американский глава допустил, что Вашингтон настоял на исключении из организации, так как Москва фактически полностью "переиграла на внешнеполитической арене президента США Барака Обаму".

"Забавно видеть коррумпированного Джо Байдена, зачитывающего заявление по России, которое очевидным образом было написано его помощниками. Россия полностью обыграла его и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась", – уверен Трамп.

Как обратил внимание 45-й президент, Соединенные Штаты были в тот момент слабы во всем, но особенно в отношении России.

Ранее Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов. В пресс-службе заявили, что доказанность их слов могут подтвердить директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба.