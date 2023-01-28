Одобрение Западом удара ВСУ по больнице в Новоайдаре скажется на мире – глава ЛНР

Фото: Александр Река/ТАСС

Одобрение Западом ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирной инфраструктуре приведет к последствиям для всего мира. Об этом временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что согласие западных стран с нарушением украинской стороной фундаментальных основ гуманитарного права приведет к поощрению подобного рода действий.

"Поощряет боевиков по всему миру и, не сомневаюсь, будет иметь тяжелые последствия для всего мирового сообщества", – написал Пасечник.

Также врио главы ЛНР выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее ВСУ нанесли удар по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР, в которой оказывалась медпомощь российским военным.

В результате инцидента погибли 14 человек, еще 24 человека получили ранения. Минобороны РФ охарактеризовало действия ВСУ как военное преступление.

Новости часа: ВСУ обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР

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