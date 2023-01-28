В Госдуме призвали наказать ВСУ за удар по больнице в Новоайдаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил о необходимости увеличить силу ударов по украинским позициям после удара Вооруженных сил РФ по больнице в Новоайдаре Луганской народной республики. Его слова передает РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что соотечественники разделяют его взгляды.

"Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена", – отметил парламентарий.

Также, по его мнению, целью российских спецслужб в настоящее время должна стать ликвидация всех, кто отдает подобные приказы.

Ранее ВСУ нанесли удар по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР, в которой оказывалась медпомощь российским военным.

В результате инцидента погибли 14 человек, еще 24 человека получили ранения. Минобороны РФ охарактеризовало действия ВСУ как военное преступление.

14 человек погибли при обстреле ВСУ больницы в Новоайдаре – МО РФ

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