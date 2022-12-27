Политолог оценил прогноз Медведева на 2023 год

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Прогноз зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно событий 2023 года основан на негативных ожиданиях относительно будущего на фоне текущей напряженности, однако по большому счету является шуточным. Такое мнение в беседе с радио КП озвучил глава Центра политэкономических исследований ИНО Василий Колташов.

"Медведев опирался на большие ожидания, которые существуют сегодня в мире из-за напряженности. <...> Здесь присутствует изрядная доля юмора, чтобы довести до крайности эти ожидания, показав, что они возможны, но в то же самое время в текущем режиме не очень вероятны, тем более в такой форме", – сказал политолог.

Он привел в пример прогноз относительно возвращения Британии в ЕС и последующий развал организации. Так, специалист не видит предпосылок для такого решения со стороны Лондона. В то же время он согласен с тем, что Евросоюз может распасться, однако произойдет это позже из-за недовольства стран-членов политикой Брюсселя.

Также Колташев не согласился с прогнозом о повышении мировых цен на нефть и газ. По его словам, предпосылок для этого сегодня нет, а эксперты и вовсе уверены, что наблюдавшееся в последние месяцы падение продолжится.

"Чтобы цены вновь повысились, нужно, чтобы на Западе были опять дешевые деньги, в том числе у массовых потребителей. Но в наличии этого нет, поэтому оценки года у финансовых аналитиков более сдержанные", – объяснил он.

Ранее Медведев поздравил Запад с наступающим Новым годом и поделился прогнозом, предрекающим зарубежным партнерам много бед.

Он состоит из 10 пунктов. Среди них – нефть по 150 долларов и газ по 5 тысяч долларов, распад ЕС и захват Польшей и Венгрией части Украины.



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