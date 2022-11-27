Глава ОДКБ исключил возможность применения РФ ядерного оружия в ходе СВО

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Применение Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине исключено, даже в условиях сегодняшней непростой и напряженной ситуации. Такое мнение высказал генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью телеканалу ОНТ.

Он напомнил, что из государств-членов ОДКБ только Россия имеет ядерное оружие. Зась также пояснил, что военная доктрина предусматривает случаи применения такого оружия.

"При этом должно быть понимание всех субъектов политики мировой, не только России, катастрофических последствий таких шагов. Поэтому я исключаю возможность применения ядерного оружия в нынешних условиях", – добавил генсек ОДКБ.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев раскритиковал тех, кто поддерживает применение ядерного оружия. Он пояснил, что такой удар повлечет за собой гибель огромного количества мирных жителей.



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