РФ обратилась к Армении за подтверждением запрета на въезд Затулину и Симоньян – МИД

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Россия по дипломатическим каналам обратилась к Армении за подтверждением запрета на въезд в республику первому зампреду комитета Госудумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину и главному редактору российского телеканала RT Маргарите Симоньян, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва видела подобные сообщения и хотела бы получить разъяснения по этому поводу.

"Мы официально попросили разъяснить, так ли это и с чем все это связано, если это подтвердится", – цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Такие же ограничения, по ее словам, были введены для Константина Затулина.

Затулин сообщал, что получил на электронную почту письмо, в котором говорилось, что его приезд в Армению власти республики будут считать нежелательным.

В Ереване заявили, что поводом для такого решения стали высказывания российского парламентария по поводу Армении. Затулин же назвал такой шаг властей Армении оскорбительным и внезапным.

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