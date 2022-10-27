15:27Политика
РФ обратилась к Армении за подтверждением запрета на въезд Затулину и Симоньян – МИД
Фото: depositphotos/mikle15
Россия по дипломатическим каналам обратилась к Армении за подтверждением запрета на въезд в республику первому зампреду комитета Госудумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину и главному редактору российского телеканала RT Маргарите Симоньян, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва видела подобные сообщения и хотела бы получить разъяснения по этому поводу.
"Мы официально попросили разъяснить, так ли это и с чем все это связано, если это подтвердится", – цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что власти Армении запретили ей въезд в страну. Такие же ограничения, по ее словам, были введены для Константина Затулина.
Затулин сообщал, что получил на электронную почту письмо, в котором говорилось, что его приезд в Армению власти республики будут считать нежелательным.
В Ереване заявили, что поводом для такого решения стали высказывания российского парламентария по поводу Армении. Затулин же назвал такой шаг властей Армении оскорбительным и внезапным.
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