Фото: Минобороны РФ

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил о ликвидации плацдарма ВСУ на левом берегу реки Жеребец в республике союзными силами.

Как сообщил врио губернатора ДНР, с плацдарма украинские военнослужащие осуществляли попытки контролировать трассу Кременная – Сватово. Осуществив штурм, российские военные смогли вытеснить солдат Украины из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района и Новосадовая.

Помимо этого, Пушилин заявил об удачном штурме ВС РФ на марьинском направлении.

"Марьинское направление остается одним из самых сложных, из-за того, что противник достаточно серьезно укрепился в частном секторе – там бетонные укрепления порядка двух метров, все связано, переходы они сделали, неплохо подготовились", – объяснил он.

Пушилин высказал оптимистичный настрой в отношении марьинского направления.

Накануне замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери в регионе. До этого попытки ВСУ прорвать линию обороны, уточнил он, оказались безуспешными. Российские войска не намерены сдавать Херсонскую область, подчеркнул Стремоусов.

Тем временем на николаево-криворожском направлении ВС РФ нейтрализовали до 125 украинских военных при попытке атаки с их стороны. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России.



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