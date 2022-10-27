Китай и США должны способствовать стабильности в мире – Си Цзиньпин

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество между собой. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин 26 октября написал поздравительное письмо участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям, в котором подчеркнул неспокойную обстановку в мире.

"Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определенность в мире и поспособствует миру и развитию во всем мире", – заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул приверженность Китая к совместному с США поиску правильного мирного сосуществования двух держав. Ключевыми принципами такого взаимодействия он назвал взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество.

В октябре главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на третий срок на пост генсека Компартии Китая. Решение было принято в рамках 20-го созыва партии.

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