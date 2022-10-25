Политолог прокомментировала инцидент с бывшим генсеком Компартии КНР Ху Цзиньтао

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Политолог Наталия Елисеева прокомментировала инцидент с бывшим генсеком Компартии КНР Ху Цзиньтао, который произошел на церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК. Об этом сообщает радио КП.

Она напомнила, что по итогам пленума ЦК КПК Си Цзиньпин был единогласно избран на пост генерального секретаря на третий срок.

"С Цзиньтао очень некрасивый момент, потому что вроде бы все гладко должно было пройти, а этот момент они допустили, и утечка, естественно, пошла, это все обыгрывалось, и по-разному к этому отнеслись. Версий много, и одна из них, что Си Цзиньпин таким образом показывает, что вы больше не нужны и будьте любезны", – отметила Елисеева.

Она выразила мнение, что внутренний конфликт имел место быть перед съездом.

Ранее стало известно, что Ху Цзиньтао досрочно ушел с церемонии закрытия Двадцатого съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине. Заседание проходило 22 октября. Ху Цзиньтао, сидевший по левую руку от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина, при помощи двух мужчин покинул заседание.

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