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Главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на третий срок на пост генсека Компартии Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой решение ЦК Компартии.

Решение о переизбрании Цзиньпина на пост председателя Военного совета ЦК КПК было принято в рамках 20-го созыва партии.

В ходе встречи также были избраны новые члены состава политбюро. В него вошли влиятельные лица, которые в дальнейшем будут прикладывать усилия в отношении развития партии. Кроме того, одной из задач политбюро также является работа над развитием государства.

Компартия Китая организует съезд раз в пять лет.

Ранее сообщалось, что совместно заявление Владимира Путина и Цзиньпина на саммите СОШ вызвало тревогу у США. Сенатор США Марши Блэкберн посчитал, что главы российского и китайского государств намерены объединиться в создании нового миропорядка, что может создать угрозу международной демократии и суверенитету.

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