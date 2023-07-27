Глава Одесской ОВА Кипер заявил о повреждении инфраструктуры в порту из-за ракетных ударов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Административное здание и производственное оборудование в одном из портов Одесской области были повреждены в результате ракетного удара. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

"Ракетный удар по Одесской области. Цель – портовая инфраструктура. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов", – приводит его слова РИА Новости.



Глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук также сообщил о попадании в одно из административных зданий порта. Ракеты, по его словам, были запущены из акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение.

До этого российская армия высокоточным оружием нанесла удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удары по портовой инфраструктуре города возмездием за повреждение Крымского моста.



Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе