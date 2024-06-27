Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли мощный ракетный удар по складу ВСУ в Дергачах Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар прозвучал 26 июня в 15:45. Первые же секунды было видно высокое пламя. Затем в городе были слышны сирены скорой помощи.

Лебедев отметил, что прилетело в склад ближе к окраине города. Кроме того, российские ракеты якобы поразили цели в Купянске. Там удар пришелся по коттеджу, который, как утверждают в подполье, бандеровцы без ведома хозяев использовали как пункт временной дислокации отделения. Там же в хозпостройке хранилось немного боекомплектов, уточнил Лебедев.

Еще один удар, по его словам, нанесли по пункту временной дислокации, который ВСУ устроили в частном доме в селе Малое Веселое около Липцев. Во дворе этого дома стояли два пикапа, оборудованные под запуск беспилотников.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российская армия владеет инициативой на всей линии фронта в районе спецоперации. Он считает, что такого удалось достичь благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе военных. РФ сейчас борется за установление справедливого и равноправного миропорядка, указал глава ведомства.

