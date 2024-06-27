Володин: банки РФ обяжут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги

Фото: kremlin.ru

В России с 1 июля банки обяжут тщательнее проверять подозрительные переводы и принимать меры для предотвращения мошенничеств. Деньги, переведенные злоумышленникам, которые находятся в специальной базе ЦБ РФ, возвратят клиентам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает телеканал "360".

По словам Володина, также запустят единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере. Она обеспечит регистрацию решений и учет сведений об отнесении граждан к ветеранам труда, лицам, пострадавшим от радиации, многодетным семьям, ветеранам ВОВ и детям-сиротам.

Спикер ГД подчеркнул, что в РФ введут понятия российской промышленной продукции и ее производителя. Для того чтобы создать единый механизм идентификации, на нее будут оформлять цифровые паспорта.

Помимо этого, начнет действовать измененный порядок погашения долгов по кредитам. Сначала будет погашаться задолженность по процентам и основному долгу, затем – текущие начисления и только после этого – неустойка. Закон поможет гражданам скорее рассчитаться с долгом, отметил Володин.

Парламентарий уточнил, что срок рассмотрения кредитными, страховыми и другими организациями обращений граждан сократят до 15 рабочих дней. Его могут продлить на 10 рабочих дней, если потребуется дополнительная информация.

Володин подчеркнул, что россиян начнут информировать о величине пенсионных накоплений, которые хранятся в негосударственных пенсионных фондах. Это будут делать через личный кабинет на портале "Госуслуги" или при посещении клиентской службы Социального фонда РФ.

В РФ упростят процедуру внесудебного банкротства. Так, справки о получении пенсий, пособий за рождение ребенка и ряд других документов начнут принимать в электронном, а не в бумажном виде.

Между тем в России уточняются права и обязанности общественных инспекторов по охране окружающей среды и порядок их взаимодействия с органами государственного контроля. Иноагенты не смогут осуществлять экологический контроль.

Володин подчеркнул, что права должников дополнительно защитят. Исполнительные производства будут закрывать быстрее после исполнения требований или признания должника банкротом. Так, с граждан быстрее снимут ограничения, связанные с долгом.

Более того, пенсионеров, многодетные семьи, инвалидов и ветеранов боевых действий освободят от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке. Это позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Повышении пенсии в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и работающих пенсионеров.

Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым, а для расчета ее суммы за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды с 2016 по 2024 год. Данная мера затронет 7,87 миллиона человек.