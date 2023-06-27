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ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей в ситуациях вооруженных конфликтов, передает ТАСС.

В то же время всемирная организация признала причастность Вооруженных сил Украины к таким же нарушениям, однако не внесла Украину в список. В докладе, представленном 27 июня, сказано, что ВСУ имеют причастность к смерти и нанесению увечий детям, незаконному удерживанию, использованию их как живого щита, а также атакам по школам и больницам и их использованию в качестве военных объектов.

Подготовившая доклад спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Виктория Гамба призвала ВСУ "придерживаться своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом".

В своем докладе она заявила о необходимости украинским войскам принять меры по защите детей, недопущению ударов по школам и больницам. Кроме того, она указала недопустимость использования этих объектов в качестве военных целей. По словам Гамбы, детей нельзя использовать для сбора разведданных.

"Я буду особенно внимательно относиться к этой ситуации", – заявила Гамба.

17 июня на встрече с африканскими лидерами президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия абсолютно легально вывозила детей из зоны боевых действий на Украине, это спасло их жизни. По словам главы государства, российские власти никогда не препятствовали воссоединению детей с родственниками в случае запроса последних.