Верховный суд РФ заявил, что иноагенты не могут быть наблюдателями на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лица со статусом иностранного агента не могут выступать наблюдателями на выборах или при проведении референдума, разъяснили в пленуме Верховного суда РФ.

Отмечается, что по закону об иностранных агентах лицо, которое является иностранным агентом, не имеет права проводить деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума.

В 2023 году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября. Помимо этого, в 2024-м организуют выборы президента государства.

29 мая Владимир Путин подписал указ, который разрешает после консультаций ЦИК РФ с Минобороны и ФСБ вероятность проведения выборов на территории, где введено военное положение.