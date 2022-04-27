Аналитик поддержала предложение об ограничении прав иноагентов в регистрации НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова назвала логичным и обоснованным предложение об ограничении прав иноагентов в регистрации новых некоммерческих организаций (НКО).

"Мы, конечно, видели, какое количество некоммерческих организаций было зарегистрировано не только в России, но и на территории соседних стран, какие шаги предпринимали эти некоммерческие организации, зачастую политизированные, даже если тематика их деятельности не была напрямую политической. Это приводило к формированию деструктивных настроений в обществе, выливалось в протесты", – приводит RT ее слова.

Такие предложения направлены на усиление защиты гражданского общества, добавила Федосова.

Эксперт отметила, что НКО занимались организацией протестов в Белоруссии в 2020 году и Казахстане в январе 2022 года. По ее словам, в произошедшем наблюдался фактор внешнего влияния, несмотря на наличие и социально-экономических факторов.



Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой расширить список лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей НКО.

В обращении к генеральному прокурору Игорю Краснову парламентарий заявил, что по закону ряд физических и юрлиц не могут выступать в качестве учредителей некоммерческих организаций. Среди них – иностранцы и граждане без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности нахождения в РФ, а также физические и юрлица, в той или иной степени связанные с экстремизмом.