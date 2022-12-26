Эксперт оценил нежелание Казахстана помогать РФ обходить санкции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Заявление главы МИД Казахстана об отказе его страны помогать РФ обходить санкции является не более чем популизмом. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru озвучил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

"Это заявление надо рассматривать как понятную попытку Казахстана пройти между струйками дождя", – сказал он.

Эксперт пояснил, что Астана действительно не хочет подпасть под санкции сама, помогая Москве, при этом в Россию через Казахстан сегодня идет значительная часть товаров параллельного импорта. Об этом, считает Крупнов, Вашингтону лучше не знать.

Он также коснулся вопроса российско-казахстанских отношений в целом, указав на важность отказа от двойных и тройных правил. Эксперт уверен, если Казахстан продолжит вести себя в логике независимости, рассматривая СССР как подавлявшую его структуру, то построить современное государство у Астаны не получится.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана не будет помогать Москве обходить санкции. Он объяснил это тем, что обе страны тесно связаны друг с другом в экономическом плане, поэтому санкции могут привести к существенному снижению уровня жизни казахстанцев.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!