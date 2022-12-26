Действия Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении – СМИ

Фото: TACC/Eduard Korniyenko

Действия группировки российских войск в зоне спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина позволили снизить уровень успешности наступления Вооруженных сил Украины на южном направлении. Об этом сообщает Financial Times.

В материале отмечается, что Суровикину удалось усилить линию фронта и организовать успешную переброску российских войск из Херсона.

"Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом", – говорится в материале.

Несмотря на это, издание отмечает, что некоторые западные аналитики по-прежнему считают возможным успех ВСУ на поле боя.

До этого FT со ссылкой на источник заявило о проблемах ВСУ. В материале уточняется, что украинские войска теряют численность состава и имеют усталость. Помимо этого, собеседник издания свидетельствует о низкой боевой подготовке солдат.



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