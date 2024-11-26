Парламентская ассамблея НАТО поддержала отправку Киеву ракет "Томагавк"

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Парламентская ассамблея НАТО призвала членов Альянса передать ВСУ ракеты "Томагавк". Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

В материале указано, что рекомендательное заявление Парламентской ассамблеи создает юридическую основу для принятия решений. Среди вооружений, которые могут быть отправлены Киеву, – американские "Томагавки".

В свою очередь, военный эксперт университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала заявил о необходимости готовиться к сценарию, при котором Вашингтон полностью прекратит помощь Киеву. В таком случае, считает он, Европе нужно быть готовой к созданию коалиции для отправки войск на территорию Украины, передает радио КП.

Масала отметил, что Франция, Великобритания и Польша активно обсуждают такое развитие событие, в то время как Германия пока дистанцируется от этого вопроса.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отнес к крайне экстремистскому флангу идею передать Украине ядерное оружие. По мнению западных союзников Киева, ускорение поставок вооружений Украине вряд ли поможет оперативно изменить ситуацию на передовой, но может помочь киевскому режиму укрепить позиции в случае перемирия.

Песков указал, что для оценки рисков ядерной эскалации нужно внимательно изучить обновленную ядерную доктрину России, заявления Владимира Путина и действия стран Запада.