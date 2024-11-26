Некомплект кадров в МВД России составляет почти 174 тыс человек

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Некомплект личного состава в органах внутренних дел России на 1 ноября 2024 года составляет 173 800 человек или 18,8% от штата. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В последние годы зафиксирована тенденция роста некомплекта", – написала она в телеграм-канале.

Так, еще в ноябре 2022 года МВД испытывало нехватку 90 тысяч полицейских, а в мае 2024 года это число достигло уже 152 тысяч человек. Несмотря на возрастание нагрузки на личный состав, подразделения органов внутренних дел продолжают решать задачи по борьбе с преступностью, защите граждан и обеспечению правопорядка.

Так, за последние 10 лет число регистрируемых преступлений в стране снизилось на 12,8%, из которых преступлений против личности – на 45,9%. В это же время на 42,3% стало меньше убийство и покушений, более чем в 2 раза сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда.

С 2014 по 2024 год сразу на 79,5% упало число разбоев, на 76,6% – грабежей, а также на 45% – краж. Также на 87,4% стали меньше красть транспортные средства, а преступлений в общественных местах отмечалось на 46,6% меньше.

"Преступность несовершеннолетних снизилась более чем в 2 раза, преступность среди иностранных граждан и лиц без гражданства – на 14,8%", – заключила Волк.

В октябре прошлого года в МВД не хватало 100 тысяч сотрудников. Начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш уточняла, что в основном нехватку зафиксировали среди полицейских строевых подразделений.

По ее мнению, это связано с тем, что уровень денежного довольствия, зарплаты в ведомстве "мягко говоря неконкурентоспособный".