Майор Мортимер назвал культурным шоком учения при температурах в минус 15 градусов

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Для многих военных Великобритании стало культурным шоком пребывание в финской Лапландии в условиях низких температур до минус 15 градусов, заявил британский майор, замкомандира 19-го полка королевской артиллерии Дэвид Мортимер в беседе с изданием UK Defence Journal.

Речь шла о боевых стрельбах на полигоне Роваярви. В учениях Lightning Strike 24 приняли участие более 5 000 военных из 28 стран НАТО. По словам майора, британцы впервые использовали там шведскую 155-мм многоцелевую самоходную артиллерийскую установку Archer, а также радарную систему Taipan.

Между тем до этого 11 солдат пострадали во время учений НАТО в Швеции в результате прыжков с парашютами. Инцидент произошел во время Swift Response в Скиллингарид в провинции Смоланд. Солдаты получили переломы и раны, девять человек пришлось эвакуировать вертолетом.

