В США заявили, что Россия готовится к конфликту в Арктике – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу выразил мнение, что Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктике, передает РИА Новости.

"В последние годы Москва очень четко дала понять, что считает регион своим, и наращивает там военное присутствие", – заявил журналист.

В качестве подтверждения Сучиу указал на расширение авиабазы Нагурское. Изначально она работала как метеостанция и коммуникационный форпост, а сейчас применяется для запуска истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Кроме того, как отметил обозреватель, на базу могут быть доставлены модифицированные танки и бронетехника – модели "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг".

"Как и в случае с другими российскими военными программами, они кажутся перспективными, но не понятно, поддерживает ли Москва ресурсы для производства их в больших количествах", – добавил Питер Сучиу.

Ранее американский сенатор Ангус Кинг выразил мнение, что глобальное потепление превращает Арктику в потенциальный центр конфликта, в том числе между США и РФ. Поводом для столкновения могут стать неразведанные запасы энергоносителей и минералов.

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