Пентагон провел "провокационные" учения в Арктике

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Соединенные Штаты провели "провокационные" учения в Арктике, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на подполковника европейского командования спецопераций Лоуренса Мельникова.

"Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников", – заявил он.

В ходе учений на парашюте с бомбардировщика была спущена ракета большой дальности, благодаря чему в Европе впервые удалось показать программу Rapid Dragon.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты приняли решение ускорить размещение улучшенных термоядерных бомб B61-12 в Европе.

Уточнялось, что сначала американская сторона собиралась доставить их на европейские базы Североатлантического альянса весной 2023 года, однако теперь сроки сместились на декабрь.

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