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Отправка военных США на Украину для инспекции поставляемого западными странами оружия может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО. Такое мнение выразил обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.

"Несмотря на то что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен", – написал он.

Бакби подчеркнул, что в случае гибели американского военного в результате российского удара это может быть рассмотрено как нападение на НАТО.

"Это может спровоцировать ответ со стороны военного блока, что, в свою очередь, грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией", – отметил автор статьи.

Он добавил, что на этот случай Вашингтон мог заранее разработать план.

Ранее конгрессмен Пол Госар заявлял, что президент США Джо Байден поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт на Украине.

По его словам, "прокси-война" Байдена натравила ядерные державы друг на друга. Госар добавил, что сейчас мир максимально близок к ядерному конфликту.

Также конгрессмен выразил мнение, что учения НАТО по ядерному сдерживанию подрывают перспективы мирного урегулирования.

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