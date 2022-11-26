В США сообщили о ракетном ударе по американской базе в Сирии

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Американская база в Сирии подверглась ракетному удару, в результате атаки никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральное командование Вооруженных сил США.

Уточняется, что две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади.

"В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба", – говорится в сообщении.

Отмечается, что удар, направленный на подрыв мира и стабильности в регионе, поставил под угрозу силы коалиции.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты захватили и удерживают контроль над некоторыми районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды.

Как уточнял министр обороны РФ Сергей Шойгу, в этих местах происходит фактическое воровство полезных ископаемых у суверенного государства.

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