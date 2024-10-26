Лидеры G7 договорились о предоставлении Украине кредитов на 50 млрд долларов

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Лидеры стран G7 достигли соглашения о предоставлении Украине кредитов на сумму около 50 миллиардов долларов. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Италии.

Уточняется, что кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет дальнейших доходов от замороженных активов РФ в соответствии с правовыми системами стран G7 и международным правом.

Средства будут выделяться по разным каналам для поддержки бюджетной, военной и восстановительной помощи Украине. Ожидается, что выплаты начнутся уже в конце этого года.

В совместном заявлении страны G7 подчеркнули, что сохраняют свою солидарность в поддержке Киева и готовы оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

Предоставление G7 займа Украине с погашением доходами от замороженных российских активов является воровством, заявлял замминистра финансов РФ Иван Чебесков. Он уточнил, что у России есть инструментарий и принятые решения, которые позволят принять зеркальные меры.

В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что средства иностранцев, хранящиеся на российских счетах, будут использованы аналогичным образом. Эти деньги будут направляться на нужды экономики и субъектов страны.