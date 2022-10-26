В ЛНР сообщили о перестрелке между наемниками из Польши и "Правым сектором"

Фото: Минобороны РФ

Наемники из Польши, воюющие на стороне Украины, уничтожили несколько бойцов "Правого сектора" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.

"По нашим данным, поляки частично "утилизировали" любителей Бандеры", – цитирует его РИА Новости.



Как отмечает собеседник агентства, перестрелка между боевиками произошла из-за отказа польских наемников наступать на кременском направлении. По словам Киселева, прибывшие из Польши военные не поддерживают позицию Киева, считают целесообразным поставить в первых рядах наступления войска, сформированные из территориальной обороны.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о многочисленном скоплении наемников Вооруженных сил Украины на территории региона. Помимо этого, в промышленных зонах Запорожья формируются украинские войска. По словам Балицкого, регион становится похожим на Мариуполь.

До этого сообщалось, что ВКС России ликвидировали на территории Украины более 100 наемных бойцов, прибывших из Польши и Германии. В результате действий ВС РФ еще 50 боевиков получили ранения.

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