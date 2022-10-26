ВС РФ уничтожили более 70 военных Украины на краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили свыше 70 украинских бойцов и два танка на краснолиманском направлении. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По его словам, российские военные уничтожили пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

Конашенков уточнил, что Вооруженные силы Украины пять раз атаковали позиции ВС РФ на купянском направлении. Он добавил, что противник был отброшен на исходные позиции активными действиями российских войск.

В результате удалось уничтожить свыше 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.

Ранее Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили до 125 бойцов ВСУ при попытке атаковать на николаево-криворожском направлении. Он также рассказал о поражении семи боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Официальный представитель Минобороны РФ добавил, что Вооруженные силы России уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили 13 снарядов системы HIMARS.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!