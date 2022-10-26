В Днепропетровске уничтожили нефтехранилище, снабжавшее ВСУ в Донбассе

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении нефтехранилища в Днепропетровске.

"В районе города Днепропетровска уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск на Донбассе", – отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России отбили все атаки украинских военнослужащих в Херсонской области. В МО РФ подтвердили, что были уничтожены порядка 130 боевиков.

Ситуация обострилась после того, как Владимир Путин в ночь на 24 февраля принял решение о проведение специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, в планы правительства РФ не входит оккупация территорий Украины.

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