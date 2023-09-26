Япония призвала все стороны к мирному решению карабахского вопроса

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В Японии внимательно следят за ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и призывают все стороны к мирному решению вопроса, путем диалога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу японского МИД Еку Камикаву.

"Япония продолжит следить за развитием ситуации, в том числе положением местных жителей", – подчеркнула она.

Политик, коснувшись вопроса о принадлежности Нагорного Карабаха, повторила позицию Токио, указывающую на важность урегулирования мирным путем, основываясь на территориальной целостности и суверенитете Азербайджана, а также нерушимости международно признанных границ.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

Одно нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе 23 сентября. По информации Минобороны РФ, ранение получил один военнослужащий ВС Азербайджана.

Миротворцы РФ сопроводили автоколонны с жителями Карабаха, убывающими в Армению