Президент Венгрии заявила о скорых переменах в урегулировании конфликта на Украине

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Скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине, несмотря на отсутствие условий для объявления о конкретном мирном плане. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак, передает итальянская газета il Messaggero.

"Я абсолютно согласна с Папой (Римским. – Прим. ред.) Франциском, даже если я не в тех условиях, чтобы сделать публичное заявление о том, что существует конкретный мирный план. Я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу", – сказал глава венгерского государства.

Новак считает, что сейчас уже пришло время говорить, как формировать мир. По ее словам, сигналом к мирному становлению является миссия посланника Папы Римского кардинала Дзуппи и планы Папы посетить Пекин после поездок в Киев, Москву и Вашингтон.

До этого Новак заявила, что Венгрия будет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта по формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства заявила, что Венгрия и Украина особенно сотрудничают в сферах, связанных с пострадавшими от конфликта детьми. Двустороннюю встречу с Зеленским венгерский президент провела 23 августа в Киеве.



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