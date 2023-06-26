ООН не располагает информацией о возможных переговорах по Украине в июле

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У ООН нет сведений относительно возможного проведения переговоров по ситуации на Украине в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя представителя генсека организации Фархана Хака.

"Я не могу назвать в связи с этим никаких дат. Если будут какие-либо мероприятия с нашим участием, мы сообщим", – сказал Хак.

В ходе брифинга он также коснулся попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в России. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен случившимся, но еще не контактировал с Москвой по этому поводу.

Ранее телеканал ARD со ссылкой на источники сообщал, что 24 июня якобы состоялась секретная встреча по ситуации на Украине, в которой приняли участие представители стран Запада, а также Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

По данным телеканала, цель Запада заключается в том, чтобы заручиться поддержкой стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в вопросе украинского конфликта. Ожидается, что переговоры по урегулированию кризиса могут начаться уже в июле.



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