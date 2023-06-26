Официальные переговоры по Украине могут начаться уже в июле – СМИ

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Официальные переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут организовать уже в июле. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на источники.

По данным СМИ, в субботу, 24 июня, якобы в условиях строжайшей секретности состоялась международная встреча по Украине. В мероприятии участвовали дипломаты западных государств, а также представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Телеканал отметил, что цель Запада заключается в том, чтобы получить поддержку этих стран БРИКС. Известно, что эти государства сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг конфликта на Украине. Переговоры состоялись по инициативе украинской стороны, утверждают в СМИ.

23 июня представитель Евросоюза заявил, что Киев инициировал встречу представителей Запада с коллегами из стран Глобального Юга 24 июня в Копенгагене. До этого издание Bloomberg, ссылаясь на источники, заявило, что в переговорах ожидалось участие помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, представителей ЕК, посланников ЮАР, Бразилии и Индии, а также одного из крупных чиновников Украины.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел позитивный и вдохновляющий разговор с американским лидером Джо Байденом. По его словам, главы двух государств обсудили конфликт на Украине и ситуацию в России.

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