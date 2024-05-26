Минэнерго Украины сообщило о бомбе на подстанции под Днепропетровском

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Взрывное устройство нашли на одной из электроподстанций, которая находится в Днепропетровской области. Об этом сказано в телеграм-канале Минэнерго Украины.

По информации ведомства, для обезвреживания устройства на место были вызваны сотрудники полиции и саперы. Других деталей в министерстве не сообщили, включая конкретное местоположение заминированного объекта.

Ранее стало известно об ударе по складу в Днепропетровской области, где хранились американские ракеты ATACMS. По информации подполья, было два удара. При этом во время второй атаки произошла детонация.

Также ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области Украины. В подполье уточнили, что Украина активно готовила этот аэропорт к приему западных истребителей F-16. Кроме того, был зафиксирован удар по электрической подстанции в городе Константинове, из-за которого в домах пропало электричество.

