Под Сватово ликвидировали командира одного из нацотрядов – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в ходе боев на сватовском направлении ликвидировали командира националистического отряда "Бешкетники Сирка" Ивана Щеголева. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".

"В боях у Сватово армией России уничтожен опытный главарь нацистского разведотряда "Бешкетники Сирка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Щеголев в 2016 году вступил в "Правый сектор" (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) и воевал под командованием одного из его лидеров – недавно убитого Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи.

О гибели Коцюбайло 7 марта этого года сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер назвал погибшего одним из тех, чья личная история, характер и мужество навсегда стали историей.



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