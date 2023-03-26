04:33Политика
Гондурас объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем, чтобы наладить их с КНР
Фото: depositphotos/jackmalipan
Гондурас разорвал дипломатические связи с Тайванем, которые длились десятилетиями, чтобы установить отношения с Китаем. Об этом сообщает Reuters.
"Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству, по поручению президента республики, проинформировал Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами", – сообщил МИД Гондураса.
В заявлении отмечается, что Гондурас признает целостность Китая и то, что КНР является единственным законным правительством.
Министерство иностранных дел Тайваня выразило серьезную озабоченность и попросило Гондурас не принимать ошибочных решений. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал желание центральноамериканской республики установить отношения с Китаем "исторической тенденцией" и подчеркнул, что Пекин приветствует его.
Ранее сообщалось, что В МИД Китая призвали США остановить продажу оружия Тайваню. В министерстве иностранных дел отметили, что продажа Тайваню оружия наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона и суверенитету Китая.
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