Скончался экс-глава МИД Италии Франко Фраттини – СМИ

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, политик болел в течении некоторого времени. Он умер в клинике в Риме, куда был ранее госпитализирован.

С января этого года Фраттини был председателем Госсовета Италии. Должность главы итальянского МИД он занимал с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2011 год.

Во времена, когда Фраттини занимал должность министра в правительстве Сильвио Берлускони, он неоднократно бывал в России.

В мае этого года политик заявлял, что Владимир Путин был прав в своем выступлении на Мюнхенской конференции в 2007 году.



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