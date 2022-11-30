Экс-председатель КНР умер в возрасте 96 лет

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Политик умер в 12:13 (07:13 по московскому времени) 30 ноября в Шанхае. Известно, что у экс-председателя КНР была лейкемия, осложненная полиорганной недостаточностью.

В СМИ подчеркнули, что спасти его было невозможно.

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года. Долгое время он работал в системе министерства машиностроения, а в 1981 году стал министром электронной промышленности. В 1985 году Цзэминь был назначен мэром Шанхая, а с 1993 по 2003 год занимал пост председателя КНР.



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