США пока не отправляли подрядчиков на Украину для обслуживания техники

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Подрядчики из США на данный момент пока что не прибыли на Украину для проведения ремонта и технического обслуживания вооружений. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мне не известно о том, чтобы кто-то из них уже въехал в страну. Как вы знаете, мы объявили о наборе небольшой группы подрядчиков для помощи с ремонтом и обслуживанием техники, но на данный момент никто не прибыл", – приводит ее слова РИА Новости.

Сингх также добавила, что оборонное ведомство США намерено проверить информацию по данному вопросу и раскрыть общественности дополнительные данные в случае их наличия.

Ранее администрация США отменила запрет на въезд на Украину для американских специалистов, которые ремонтируют поставляемое Киеву американское оружие. Отмечалось, что эти специалисты будут размещены далеко от линии фронта и не станут участвовать в боевых действиях. Кроме того, группы подрядчиков США будут сами по себе немногочисленны.

