13:28Политика
Аксенов отреагировал на заявления Киева о гибели иранских инструкторов в Крыму
Фото: kremlin.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал феерическим бредом заявление главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Денилова о том, что в Крыму были убиты военные инструкторы из Ирана.
"Феерический бред. Трудно сказать, что это – запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима", – написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Он выразил мнение, что вбрасываемые киевским режимом фейки будут становиться еще менее правдоподобными по мере его ослабления.
"Увы, именно такие персонажи пока еще управляют тем, что осталось от бывшей Украины", – добавил Аксенов.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что США и Евросоюз, обвиняя Россию в сотрудничестве с Ираном по поставке беспилотников, скрывают свою неспособность обеспечить выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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